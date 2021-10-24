В ОБСЕ сообщили, что люди, которые блокировали работу миссии в Донецке, разошлись

В ОБСЕ сообщили о прекращении блокировки работы миссии в Донецке Фото: OSCE SMM Ukraine / Twitter

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 24 октября.

Работа миссии была заблокирована более недели. С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него. Участники собрания установили перед отелем палатки, а также биотуалеты. Пророссийские демонстранты требовали освобождения задержанного украинскими военными боевика Андрея Косяка.

Как сказано в новом отчете, днем 22 октября возле гостиницы было порядка 250 человек, мужчин и женщин разного возраста.

"Вечером 21-го и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин (в возрасте 20–29 и 30–39 лет) регулярно дежурили вокруг гостиницы и не менее двух постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице", – говорится в документе.

Наблюдатели СММ ОБСЕ видели, что 22 октября "несколько протестующих время от времени собирались перед гостиницей, пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности миссии, а также крутили через колонки громкую музыку и смотрели фильмы на переносном экране".

"В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "Полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также отметили присутствие вокруг гостиницы двух мужчин в одежде военного типа", – сообщили в ОБСЕ.

Днем перед "протестующими" выступила российская певица Юлия Чичерина, поддерживающая боевиков "ЛДНР", сообщило агентство ДАН, которое информирует о действиях оккупантов.

Вечером 23 октября "мэр" Донецка Алексей Кулемзин выступил перед участниками собрания, после чего те разошлись, сказано в отчете.

Наблюдатели также заметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед гостиницей.

В СММ ОБСЕ не сообщали, о чем говорил оккупационный "градоначальник". Как отмечает "Радіо Свобода", он заявил, что участники "акции" "сделали важное дело", однако из-за вспышки коронавируса нужно "переместить акцию в соцсети и свернуть палаточный городок".