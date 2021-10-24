В ОБСЕ сообщили, что люди, которые блокировали работу миссии в Донецке, разошлись

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 24 октября.
Работа миссии была заблокирована более недели. С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него. Участники собрания установили перед отелем палатки, а также биотуалеты. Пророссийские демонстранты требовали освобождения задержанного украинскими военными боевика Андрея Косяка.
Как сказано в новом отчете, днем 22 октября возле гостиницы было порядка 250 человек, мужчин и женщин разного возраста.
"Вечером 21-го и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин (в возрасте 20–29 и 30–39 лет) регулярно дежурили вокруг гостиницы и не менее двух постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице", – говорится в документе.
Наблюдатели СММ ОБСЕ видели, что 22 октября "несколько протестующих время от времени собирались перед гостиницей, пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности миссии, а также крутили через колонки громкую музыку и смотрели фильмы на переносном экране".
"В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "Полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также отметили присутствие вокруг гостиницы двух мужчин в одежде военного типа", – сообщили в ОБСЕ.
Днем перед "протестующими" выступила российская певица Юлия Чичерина, поддерживающая боевиков "ЛДНР", сообщило агентство ДАН, которое информирует о действиях оккупантов.
Вечером 23 октября "мэр" Донецка Алексей Кулемзин выступил перед участниками собрания, после чего те разошлись, сказано в отчете.
Наблюдатели также заметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед гостиницей.
В СММ ОБСЕ не сообщали, о чем говорил оккупационный "градоначальник". Как отмечает "Радіо Свобода", он заявил, что участники "акции" "сделали важное дело", однако из-за вспышки коронавируса нужно "переместить акцию в соцсети и свернуть палаточный городок".
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
13 октября 2021 года украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта сообщила, что оперативная группа ВСУ задержала на Донбассе Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его "военного билета", выданного боевиками "ЛНР".
По словам главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, в телефоне Косяка была обнаружена видеозапись, как он в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела, отметил Бутусов.
Кроме того, после задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010 году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, отметили в СБУ.
Террористы "ЛНР" утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.
18 октября суд в Украине арестовал Косяка. Косяку вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях).
В МИД РФ 20 октября назвали "провокацией" задержание гражданина России Косяка, призвав раскрыть его местоположение и допустить к нему российского консула.
В МИД Украины 21 октября заявили, что российские дипломаты получат доступ к Косяку. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что заявления МИД РФ относительно Косяка, "безусловно, являются признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта".
Украина готова предоставить доступ к Косяку международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста. "Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – сказал спикер МИД Олег Николенко.