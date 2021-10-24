ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ОБСЕ сообщили, что люди, которые блокировали работу миссии в Донецке, разошлись

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ОБСЕ сообщили о прекращении блокировки работы миссии в Донецке
В ОБСЕ сообщили о прекращении блокировки работы миссии в Донецке
Фото: OSCE SMM Ukraine / Twitter

23 октября участники собрания, которые блокировали работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в оккупированном Донецке, разошлись и начали разбирать палатки.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 24 октября.

Работа миссии была заблокирована более недели. С утра 15 октября перед гостиницей, в которой проживают члены СММ, миссия зафиксировала массовое собрание с участием 50–100 человек, преимущественно молодых мужчин, которые препятствовали любому передвижению патрулей ОБСЕ в помещение и из него. Участники собрания установили перед отелем палатки, а также биотуалеты. Пророссийские демонстранты требовали освобождения задержанного украинскими военными боевика Андрея Косяка.

Как сказано в новом отчете, днем 22 октября возле гостиницы было порядка 250 человек, мужчин и женщин разного возраста.

"Вечером 21-го и ночью 22 октября, по наблюдениям СММ, до 20 мужчин (в возрасте 20–29 и 30–39 лет) регулярно дежурили вокруг гостиницы и не менее двух постоянно стояли на восточном и западном подъездах к гостинице", – говорится в документе.

Наблюдатели СММ ОБСЕ видели, что 22 октября "несколько протестующих время от времени собирались перед гостиницей, пели песни, выступали с речами и держали плакаты с критикой деятельности миссии, а также крутили через колонки громкую музыку и смотрели фильмы на переносном экране".

"В нескольких случаях в течение отчетного периода наблюдатели видели, как члены вооруженных формирований на автомобилях с надписью "Полиция" блокировали восточный и западный подъезды к гостинице, а также отметили присутствие вокруг гостиницы двух мужчин в одежде военного типа", – сообщили в ОБСЕ.

Днем перед "протестующими" выступила российская певица Юлия Чичерина, поддерживающая боевиков "ЛДНР", сообщило агентство ДАН, которое информирует о действиях оккупантов.

Вечером 23 октября "мэр" Донецка Алексей Кулемзин выступил перед участниками собрания, после чего те разошлись, сказано в отчете.

Наблюдатели также заметили, что некоторые участники собрания начали разбирать палатки, установленные перед гостиницей.

В СММ ОБСЕ не сообщали, о чем говорил оккупационный "градоначальник". Как отмечает "Радіо Свобода", он заявил, что участники "акции" "сделали важное дело", однако из-за вспышки коронавируса нужно "переместить акцию в соцсети и свернуть палаточный городок".

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

13 октября 2021 года украинская делегация в ТКГ по урегулированию конфликта сообщила, что оперативная группа ВСУ задержала на Донбассе Косяка. Российский паспорт он получил в феврале 2021 года в Ростовской области, уточнял спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

У Косяка изъяли оружие и боеприпасы. Украинская делегация в ТКГ также опубликовала фото его "военного билета", выданного боевиками "ЛНР".

По словам главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, в телефоне Косяка была обнаружена видеозапись, как он в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела, отметил Бутусов.

Кроме того, после задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010 году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, отметили в СБУ.

Террористы "ЛНР" утверждают, что Косяк в качестве "представителя СЦКК" входил в группу по разминированию. Украинская сторона настаивает, что задержанный под видом гуманитарной деятельности занимался разведкой.

18 октября суд в Украине арестовал Косяка. Косяку вручили подозрение по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконных вооруженных формированиях).

В МИД РФ 20 октября назвали "провокацией" задержание гражданина России Косяка, призвав раскрыть его местоположение и допустить к нему российского консула.

В МИД Украины 21 октября заявили, что российские дипломаты получат доступ к Косяку. Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что заявления МИД РФ относительно Косяка, "безусловно, являются признанием того, что Россия в различных формах, в этом случае в виде гражданина РФ, участвует и является единственной стороной международного вооруженного конфликта".

Украина готова предоставить доступ к Косяку международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста. "Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – сказал спикер МИД Олег Николенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Донецк, ОБСЕ, боевики, Юлия Чичерина, отчет, палатки, ЛДНР, гостиница, Андрей Косяк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Леус о ссоре с экс-мужем Джеджулой: Я когда вазу разбила, он взял меня за волосы и бросил прямо в это стекло
  Леус о ссоре с экс-мужем Джеджулой: Я когда вазу разбила, он взял меня за волосы и бросил прямо в это стекло
Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале "Дом"
Украинский тревел-блогер отказался вести русскоязычную передачу на госканале "Дом"
Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше
Тринчер рассказала, как на пятый день отношений съехалась с мужчиной на 15 лет старше
Тринчер: С этого лета у меня начались панические атаки
Тринчер: С этого лета у меня начались панические атаки
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Рогожкин
Умер режиссер "Особенностей национальной охоты" Рогожкин
"Танцы – боль". Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на "Танцах со звездами" после скандала с его партнершей
"Танцы – боль". Гвоздева рассказала о совместном номере с Melovin на "Танцах со звездами" после скандала с его партнершей
"Галина вдохновляла всех нас своей страстью". Муж погибшей на съемках Хатчинс впервые прокомментировал случившееся
"Галина вдохновляла всех нас своей страстью". Муж погибшей на съемках Хатчинс впервые прокомментировал случившееся
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс
В США основали мемориальную стипендию имени погибшей уроженки Украины Хатчинс
  Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на "Україна має талант". Видео
  Звезда Cirque du Soleil, выступавшая перед Елизаветой II, зажгла на "Україна має талант". Видео
"Не женщина, а богиня", "Горячая штучка". Похудевшая Чехова позировала в "хищном" бикини
"Не женщина, а богиня", "Горячая штучка". Похудевшая Чехова позировала в "хищном" бикини
Крестный сын принцессы Дианы сыграл свадьбу с дочерью швейцарского миллиардера
Крестный сын принцессы Дианы сыграл свадьбу с дочерью швейцарского миллиардера
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Зачем так втягиваться?" В сети обсуждают новое фото Каменских с отдыха
"Зачем так втягиваться?" В сети обсуждают новое фото Каменских с отдыха
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
Накануне гибели оператора Хатчинс на съемках "Ржавчины" случились два случайных выстрела – СМИ
Накануне гибели оператора Хатчинс на съемках "Ржавчины" случились два случайных выстрела – СМИ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Муж знает, что ты делаешь такие фото?", "Есть вообще грань?" Дорофеева снялась голой перед зеркалом
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
"Сочно, аппетитно и вкусно". Звезда "Женского квартала" Сопонару оголилась в кадре
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
Майли Сайрус засветила промежность в растяжке
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
"Мое сердце разбито". Болдуин дал первый комментарий после того, как застрелил женщину-оператора на съемках
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
Оператор, которую на съемках случайно застрелил Болдуин, была украинкой
"Номерочки спалила", "Тачка огонь". Дорофеева похвасталась автомобилями в своем гараже
"Номерочки спалила", "Тачка – огонь". Дорофеева похвасталась автомобилями в своем гараже
"Сексуальная", "Можно быть и скромнее", "Вот это рот". В сети обсуждают Никитюк в лосинах
"Сексуальная", "Можно быть и скромнее", "Вот это рот". В сети обсуждают Никитюк в лосинах
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
"Моя Катруся – большая молодец!" Горбунов показал, чем занимается Осадчая не на съемках и вне дома
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS