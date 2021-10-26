Оккупанты на Донбассе принудительно привлекают студентов вузов на военные сборы – украинская разведка

"С 22 октября противником на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начато развертывание полевых пунктов управления и полевых лагерей для размещения граждан, которые будут призваны в этом году на так называемые зимние военно-полевые сборы", – сказано в сообщении.

По данным украинской разведки, на шестимесячные сборы оккупанты будут принудительно привлекать ранее не призывавшихся лиц, в том числе студентов высших учебных заведений.

За уклонение от призыва оккупанты угрожают лишением свободы сроком до шести лет.