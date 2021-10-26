Оккупанты на Донбассе принудительно привлекают студентов вузов на военные сборы – украинская разведка

"С 22 октября противником на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях начато развертывание полевых пунктов управления и полевых лагерей для размещения граждан, которые будут призваны в этом году на так называемые зимние военно-полевые сборы", – сказано в сообщении.
По данным украинской разведки, на шестимесячные сборы оккупанты будут принудительно привлекать ранее не призывавшихся лиц, в том числе студентов высших учебных заведений.
За уклонение от призыва оккупанты угрожают лишением свободы сроком до шести лет.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. С начала года в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены, сообщили в ВСУ 18 октября.
С начала суток 26 октября российские оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе. Один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение, еще один получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, сообщил 26 октября пресс-центр операции Объединенных сил (ООС).