"Россия сделала из Донбасса концлагерь". В Киеве активисты принесли под посольство РФ "тела" погибших от действий оккупантов

Акция посвящена протесту против политики изоляции и непредоставления жителям временно оккупированных территорий необходимой медпомощи во время пандемии коронавируса.

Активисты принесли плакаты "Кремль перекрыл кислород", "Дайте доступ к вакцинам", "Россия сделала из Донбасса концлагерь" и символические "тела" погибших от действий оккупантов во время пандемии.

Фото: EPA

Участие в протесте приняли около 10 активистов, в том числе переселенцы из оккупированных районов, сообщает LB.ua.

Организаторы подчеркнули, что на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей пандемия COVID-19 приобрела катастрофические масштабы. Она происходит на фоне критической нехватки вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции.

Фото: EPA

"Российская Федерация не только не пытается помочь жителям ОРДЛО, но и отбирает у них едва ли не единственную возможность спастись, заблокировав им возможность выехать на безопасные территории Украины для вакцинации и лечения", – отметили организаторы акции.