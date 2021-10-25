"Россия сделала из Донбасса концлагерь". В Киеве активисты принесли под посольство РФ "тела" погибших от действий оккупантов

Акция посвящена протесту против политики изоляции и непредоставления жителям временно оккупированных территорий необходимой медпомощи во время пандемии коронавируса.
Активисты принесли плакаты "Кремль перекрыл кислород", "Дайте доступ к вакцинам", "Россия сделала из Донбасса концлагерь" и символические "тела" погибших от действий оккупантов во время пандемии.
Участие в протесте приняли около 10 активистов, в том числе переселенцы из оккупированных районов, сообщает LB.ua.
Организаторы подчеркнули, что на оккупированных частях Донецкой и Луганской областей пандемия COVID-19 приобрела катастрофические масштабы. Она происходит на фоне критической нехватки вакцин, медикаментов и даже средств дезинфекции.
"Российская Федерация не только не пытается помочь жителям ОРДЛО, но и отбирает у них едва ли не единственную возможность спастись, заблокировав им возможность выехать на безопасные территории Украины для вакцинации и лечения", – отметили организаторы акции.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Российские оккупационные войска с апреля 2021 года полностью блокировали дорожные коридоры через КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка". Из семи КПВВ на Донбассе работает только "Станица Луганская".
Журналист Денис Казанский 4 октября написал в Telegram, что в оккупированном Россией Донецке "настоящая катастрофа" с заболеваемостью COVID-19.
"Врачей не хватает, кислорода не хватает, мест в больницах нет, "скорые" не приезжают на вызовы. Точные цифры заболеваемости и смертности скрываются, но, судя по всему, они огромны. Проблема настолько масштабна, что ее стала признавать даже оккупационная администрация", – отметил он. По информации Казанского, в середине сентября оккупационные власти заявили, что госпитали загружены на 100%, но с тех пор ситуация ухудшилась.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 5 октября говорил, что в ОРДЛО "напряженная ситуация" с распространением коронавирусной инфекции, так как много медработников покинуло эту территорию, а оставшихся не хватает.