В Украине показатель смертности от коронавируса ниже среднего по Европе – Ляшко

За минувшие сутки в Украине скончалось 330 пациентов с COVID-19 Фото: depositphotos.com

Он отметил, что "если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, то показатели Украины ниже средних в Европе", а среди стран с населением более 10 млн человек Украина на 11-м месте.

По словам главы Минздрава, текущие показатели количества умерших на 100 тыс. населения в Украине втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли крупные европейские страны.