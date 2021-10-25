В Украине показатель смертности от коронавируса ниже среднего по Европе – Ляшко

Он отметил, что "если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, то показатели Украины ниже средних в Европе", а среди стран с населением более 10 млн человек Украина на 11-м месте.
По словам главы Минздрава, текущие показатели количества умерших на 100 тыс. населения в Украине втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли крупные европейские страны.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19, за сутки летальных случаев – 330.