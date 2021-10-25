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В Украине показатель смертности от коронавируса ниже среднего по Европе – Ляшко

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За минувшие сутки в Украине скончалось 330 пациентов с COVID-19
За минувшие сутки в Украине скончалось 330 пациентов с COVID-19
Фото: depositphotos.com

В Украине показатель смертности от коронавируса ниже среднего по Европе. Об этом 25 октября в ходе селекторного совещания под председательством президента Украины Владимира Зеленского заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, сообщает сайт Офиса президента.

Он отметил, что "если учитывать количество умерших на 100 тыс. населения с начала пандемии, то показатели Украины ниже средних в Европе", а среди стран с населением более 10 млн человек Украина на 11-м месте.

По словам главы Минздрава, текущие показатели количества умерших на 100 тыс. населения в Украине втрое меньше пиковых значений, которые уже прошли крупные европейские страны.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19, за сутки летальных случаев – 330.

Теги: Украина, смертность, Европа, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, пандемия, коронавирус
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