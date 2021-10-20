Более 1 тыс. умерших в сутки. В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

Об этом свидетельствуют данные правительственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Умерло за последние сутки 1028 человек, с начала эпидемии – 226 353.
Показатель суточной смертности в РФ – рекордный. Предыдущий максимум зафиксировали днем ранее – 18 октября от коронавируса в стране скончалось 1015 человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Всемирной организации здравоохранения, по общему числу подтвержденных случаев COVID-19 Российская Федерация занимает пятое место в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании. Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в РФ предложили ввести нерабочую неделю.