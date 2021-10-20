Более 1 тыс. умерших в сутки. В России второй день подряд фиксируют рекордную смертность от коронавируса

Рекордную смертность от коронавируса в РФ фиксируют вторые сутки подряд Фото: ЕРА

Об этом свидетельствуют данные правительственного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Умерло за последние сутки 1028 человек, с начала эпидемии – 226 353.

Показатель суточной смертности в РФ – рекордный. Предыдущий максимум зафиксировали днем ранее – 18 октября от коронавируса в стране скончалось 1015 человек.