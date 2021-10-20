В Украине за сутки сделали рекордное число прививок от коронавируса

Вакцинация от коронавируса началась в Украине в феврале Фото: ЕРА

"За сутки в Украине [...] 226 587 человек вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 142 141 человек, полностью иммунизированы – 84 446 человек", – говорится в сообщении.

УНН отмечает, что это рекордный показатель с начала прививочной кампании.

"Привито 8 207 903 человека, из них получили одну дозу – 8 207 901 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 658 010 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 14 865 911 прививок", – рассказали в Минздраве.

В ведомстве подчеркнули, что "95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированные".

По данным Минздрава, больше всего прививок сделали в Украине вакциной от Pfizer – почти 3,3 млн.