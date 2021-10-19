94,2% госпитализированных с COVID-19 за прошлую неделю не были вакцинированы – Минздрав

На прошлой неделе с COVID-19 были госпитализированы 27 488 человек Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

"Из 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11-го по 17 октября, 25 893, то есть 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что на статистику заболеваемости среди вакцинированных может влиять фальсификация документов о вакцинации.

"Человек с купленным сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все будут считать, что он вакцинирован. Это подрывает доверие к эффективности вакцины. Министерство здравоохранения просит украинцев, которые знают о случаях подделки таких документов, сообщать о них в полицию или в контакт-центр Минздрава", – заявили в ведомстве.