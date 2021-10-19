94,2% госпитализированных с COVID-19 за прошлую неделю не были вакцинированы – Минздрав

"Из 27 488 человек, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью в Украине с 11-го по 17 октября, 25 893, то есть 94,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", – говорится в сообщении.
В Минздраве подчеркнули, что на статистику заболеваемости среди вакцинированных может влиять фальсификация документов о вакцинации.
"Человек с купленным сертификатом имеет высокие шансы попасть в больницу и умереть от COVID-19, хотя все будут считать, что он вакцинирован. Это подрывает доверие к эффективности вакцины. Министерство здравоохранения просит украинцев, которые знают о случаях подделки таких документов, сообщать о них в полицию или в контакт-центр Минздрава", – заявили в ведомстве.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения "красной" зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат. Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 октября первую дозу вакцины получили 8 млн человек, а почти 6,6 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.
Согласно данным исследования Центров по контролю заболеваний США, вакцинация от коронавируса значительно снижает риск заражения или смерти от COVID-19, даже в условиях вспышки штамма "Дельта": у непривитых людей риск заражения COVID-19 в шесть раз выше, а риск смерти от коронавируса – в 11 раз выше, чем у вакцинированных.