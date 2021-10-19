В Украине возможно делать до 1,5 млн прививок от коронавируса в неделю – Ляшко

Для регионов установлены целевые показатели по охвату вакцинацией в таком количестве, поручение Ляшко уже направили в регионы.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которую вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены, и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская области, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", – заявил министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax), поступившую партию уже использовали.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 19 октября первую дозу вакцины получили 8 млн человек, а почти 6,6 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Согласно данным исследования Центров по контролю заболеваний США, вакцинация от коронавируса значительно снижает риск заражения или смерти от COVID-19, даже в условиях вспышки штамма "Дельта": у непривитых людей риск заражения COVID-19 в шесть раз выше, а риск смерти от коронавируса – в 11 раз выше, чем у вакцинированных.