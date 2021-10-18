Риск умереть от штамма "Дельта" у невакцинированных в 11 раз выше – исследование

У невакцинированных людей риск заболеть COVID-19 в шесть раз выше, чем у привитых Фото: Depositphotos

По информации, полученной из 16 штатов США в августе 2021 года, у непривитых людей риск заражения COVID-19 в шесть раз выше, а риск смерти от коронавируса – в 11 раз выше, чем у вакцинированных.

При этом уровень смертности от коронавируса был выше среди невакцинированного населения в каждой возрастной группе.