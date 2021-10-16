Пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на конец октября – Данилов

Главный санврач Украины в августе говорил о постепенном ухудшении эпидемической ситуации в стране Фото: ЕРА

"Мы считаем, что пик будет с 25 октября, у нас будет 10 сложных дней. Мы рассчитываем, что в больницах будет 50–55 тыс. человек одномоментно. Но мы считаем, что наша система готова. Единственный вопрос, который вызывает беспокойство, – это обеспечение кислородом", – заявил он.

Данилов подчеркнул, что при заражении "индийским" штаммом коронавируса, который сейчас преобладает в Украине, больному крайне сложно поднимать уровень кислорода.

"Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, то хватало от пяти до 12 литров, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15, 20 и 30 литров", – рассказал он.