Ляшко заявил о высокой вероятности того, что украинцам будут вводить бустерные дозы вакцин от коронавируса

"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная или повторная двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации", – сказал он.

По словам министра, Украина "четко следует" рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"ВОЗ [...] говорит, что надо сначала обеспечить доступ по крайней мере к одной дозе или к полному курсу прививок как можно большему количеству взрослого населения", – объяснил Ляшко.