Ляшко заявил о высокой вероятности того, что украинцам будут вводить бустерные дозы вакцин от коронавируса

"Скорее всего, что будет. Но неизвестно, бустерная или повторная двойная вакцинация. Это вопрос для рассмотрения. Но мы пока не на том уровне охвата прививками взрослого населения, чтобы говорить уже о введении бустерной или повторной вакцинации", – сказал он.
По словам министра, Украина "четко следует" рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
"ВОЗ [...] говорит, что надо сначала обеспечить доступ по крайней мере к одной дозе или к полному курсу прививок как можно большему количеству взрослого населения", – объяснил Ляшко.
Исследования Национальных институтов здоровья США, результаты которых были опубликованы 10 октября, показали, что дополнительная прививка COVID-вакциной другого производителя является эффективной и безопасной. В исследовании приняли участие 458 человек, их прививали препаратами Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 15 октября в Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19, завершили иммунизацию (получили обе дозы) 6,4 млн украинцев.
Ляшко говорил, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.