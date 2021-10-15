В Украине планируют несколько расширений списка профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. Ляшко сообщил, кого в него могут включить

Вакцинация от COVID-19 началась в Украине в феврале Фото: ЕРА

"Минздрав [...] определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных будут внесены профессии сотрудников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", – сказал он.

По словам министра, документ уже зарегистрирован.

Министр отметил, что на следующем этапе расширение списка для обязательной вакцинации может коснуться органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и коммунальных учреждений. По этому документу "сделаны изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти".

"Я думаю, неделя – 10 дней, и документ должен быть. Это максимум. Должен быть, опять же, зарегистрирован в Минюсте и опубликован в "Официальном вестнике", – объяснил Ляшко.

В первоначальный список обязательной вакцинации попали сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений образования.