В Украине планируют несколько расширений списка профессий для обязательной вакцинации от коронавируса. Ляшко сообщил, кого в него могут включить

"Минздрав [...] определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных будут внесены профессии сотрудников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны", – сказал он.
По словам министра, документ уже зарегистрирован.
Министр отметил, что на следующем этапе расширение списка для обязательной вакцинации может коснуться органов местного самоуправления, коммунальных предприятий и коммунальных учреждений. По этому документу "сделаны изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти".
"Я думаю, неделя – 10 дней, и документ должен быть. Это максимум. Должен быть, опять же, зарегистрирован в Минюсте и опубликован в "Официальном вестнике", – объяснил Ляшко.
В первоначальный список обязательной вакцинации попали сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов; местных государственных администраций и их структурных подразделений; учреждений образования.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 15 октября в Украине сделали более 14 млн прививок от COVID-19, завершили иммунизацию (получили обе дозы) 6,4 млн украинцев.
Ляшко говорил, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.