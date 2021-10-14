Ляшко рассказал, представителей каких профессий намерены обязать вакцинироваться от COVID-19 в дальнейшем

Он напомнил, что Минздрав 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций.
"На следующем этапе проводим обязательную вакцинацию для всех работников государственных учреждений и предприятий, социальных работников, почтальонов. Еще одно – это коммунальные учреждения и предприятия. Приказ вступает в силу через месяц после его официального опубликования. Вносим изменения, чтобы такими волнами росло число вакцинированных", – сказал глава Минздрава.
Приказ Минздрава от 7 октября вступит в силу через месяц. Сотрудники, которые не сделают прививки от COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получили 7,8 млн человек, а 6,3 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.
С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.
Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.