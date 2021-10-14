Ляшко рассказал, представителей каких профессий намерены обязать вакцинироваться от COVID-19 в дальнейшем

Он напомнил, что Минздрав 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций.

"На следующем этапе проводим обязательную вакцинацию для всех работников государственных учреждений и предприятий, социальных работников, почтальонов. Еще одно – это коммунальные учреждения и предприятия. Приказ вступает в силу через месяц после его официального опубликования. Вносим изменения, чтобы такими волнами росло число вакцинированных", – сказал глава Минздрава.

Приказ Минздрава от 7 октября вступит в силу через месяц. Сотрудники, которые не сделают прививки от COVID-19 в течение месяца, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.