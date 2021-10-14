В трех странах мира не началась вакцинация от коронавируса – ВОЗ

В ВОЗ заявили, что 56 стран были исключены из глобального рынка вакцин, большинство из них находится в Африке Фото: EPA

Речь идет о двух странах на востоке Африки – Бурунди и Эритрее, а также о Северной Корее.

"Около половины остальных стран ограничены в поставках. У них есть программа вакцинации, но нет достаточного количества вакцины, чтобы ускориться и достичь намеченной цели", – отметили в сообщении.

По информации ВОЗ, 56 стран были исключены из глобального рынка вакцин, поэтому не смогли привить 10% своего населения к концу сентября. Большинство этих стран находится в Африке.

ВОЗ обратилась к странам и компаниям, которые контролируют поставки вакцин, предоставить приоритет поставке COVAX и AVAT.

"Большая группа стран в мире имеет ограниченные возможности, особенно страны, пострадавшие от нестабильности, конфликтов или насилия. ВОЗ и наши партнеры сотрудничают с этими странами над укреплением на местах технического и логистического потенциала для внедрения вакцинации", – подчеркнули в релизе.