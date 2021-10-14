ВОЗ одобрила введение третьей дозы вакцины от COVID-19 для отдельных групп населения

Лицам с ослабленным иммунитетом предложат дополнительную дозу одной из одобренных ВОЗ вакцин. Эксперты считают, что стандартной иммунизации двумя дозами этим людям может быть недостаточно, они подвержены высокому риску заболевания COVID-19 в тяжелой форме.
Эксперты добавили, что люди в возрасте старше 60 лет, привитые китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, также должны получить третью дозу.
"При выполнении этой рекомендации страны должны сначала стремиться к максимальному охвату этой группы населения двумя дозами, а затем вводить третью дозу, начиная с самых старших возрастных групп", – отметили в ВОЗ.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.
ВОЗ одобрила семь вакцин от коронавируса – Sinovac Biotech, Pfizer/BioNTech, Janssen, Moderna, два варианта препарата от AstraZeneca (Astrazeneca-SK Bio и Covishield) и Sinopharm.
На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" некоторые страны, в частности Израиль, Германия, Бразилия и США, начали вводить третью (бустерную) дозу вакцины своим гражданам.
Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.
Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и ВОЗ пришли к выводу, что третья доза вакцины от коронавируса не является обязательной для всего населения.