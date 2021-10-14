ВОЗ одобрила введение третьей дозы вакцины от COVID-19 для отдельных групп населения

Людям с ослабленным иммунитетом предложат дополнительную дозу одной из одобренных ВОЗ вакцин Фото: ЕРА

Лицам с ослабленным иммунитетом предложат дополнительную дозу одной из одобренных ВОЗ вакцин. Эксперты считают, что стандартной иммунизации двумя дозами этим людям может быть недостаточно, они подвержены высокому риску заболевания COVID-19 в тяжелой форме.

Эксперты добавили, что люди в возрасте старше 60 лет, привитые китайскими вакцинами Sinovac и Sinopharm, также должны получить третью дозу.

"При выполнении этой рекомендации страны должны сначала стремиться к максимальному охвату этой группы населения двумя дозами, а затем вводить третью дозу, начиная с самых старших возрастных групп", – отметили в ВОЗ.