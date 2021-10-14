В Украине сделали более 14 млн прививок от коронавируса

13 октября в Украине привили 164 387 человек. 85 922 из них получили первую дозу вакцины, а 78 465 получили вторую дозу и завершили вакцинацию.

С начала кампании в Украине сделали 14 124 223 прививки. 7 774 486 человек получили минимум одну дозу вакцины, а 6 349 739 человек получили две дозы и завершили иммунизацию.

"Вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни", – подчеркнули в Минздраве.



