Ляшко оценил возможность вакцинировать от коронавируса 70% населения Украины до конца года

Ляшко: Если все средства массовой информации будут помогать, то успеем Фото: ЕРА

Об этом глава Минздрава Виктор Ляшко рассказал в интервью hromadske, которое опубликовали 13 октября.

Ляшко, занимая должность главного санврача Украины, в конце апреля 2021 года озвучивал такие планы. "К концу 2021 года хотим вакцинировать как минимум 70% населения Украины – это 48 млн уколов", – говорил он 29 апреля, пишет "Укринформ".

Журналисты отметили, что сейчас вакцинировано порядка 20%, и спросили, можно ли успеть к концу года достичь показателя в 70%.

"Делаем все возможное для этого. Сегодня у нас 24 млн вакцин. Если все средства массовой информации будут помогать, то успеем, – ответил Ляшко. – Нам нужно дойти до 70% вакцинированного населения, дальше будет жизнь. Мы поставили себе такую амбициозную цель. И если ее реализуем, карантинные ограничения весной будут совсем другими – минимальными".

В Украине к 13 октября сделали почти 14 млн прививок от коронавируса. Первую дозу получили 7,7 млн человек, завершили вакцинацию 6,3 млн украинцев. По состоянию на 1 июня, по данным Госстата, в Украине проживало 41,4 млн человек. Вакцинируют в Украине граждан старше 18 лет. По данным Киевской школы экономики на апрель 2021 года, численность взрослого населения Украины составляла 34 млн человек (70% – это 23,8 млн).