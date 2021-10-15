Сотрудник "Укрпошти" потребовал €1 млрд в случае побочных эффектов от COVID-вакцинации. Среди них он указал "непрерывный пронзительный крик"

В Украине хотя бы одну прививку от коронавируса сделали 7,8 млн человек Фото: depositphotos.com

В своем письме сотрудник заявил, что 8 октября получил на почту сообщение о том, что непривитые сотрудники будут отстранены от работы без сохранения зарплаты.

Требование сделать прививку сотрудник назвал шантажом и заявил, что не хочет участвовать в "испытании экспериментальной вакцины".

Сотрудник почты потребовал гарантировать ему выплату компенсации в размере €1 млрд в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса. Среди побочных эффектов автор письма отметил высокую температуру и "непрерывный пронзительный крик".