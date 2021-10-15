За сутки прививку от коронавируса сделали 35 тыс. украинцев

За прошедшие сутки 19 703 украинца получили первую дозу вакцины, а 15 194 – вторую дозу и завершили вакцинацию.

С начала кампании в Украине сделали 14 159 120 прививок. 7 794 187 человек получили минимум одну дозу вакцины, а 6 364 933 человека получили две дозы и завершили иммунизацию.

Наибольшее количество прививок 14 октября сделали в Днепропетровской области – 4461, а за весь период прививочной кампании – в Киеве (1,9 млн).

Меньше всего вчера прививок получили жители Черниговской области – 188. За все время кампании самый низкий уровень вакцинации в Луганской области – 249 тыс. прививок.