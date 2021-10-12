В Украине 11 октября 123 тыс. человек привились от коронавируса

Всего в Украине сделали 13,8 млн прививок от коронавируса Фото: depositphotos.com

60 176 человек получили первую дозу, 63 054 – вторую.

Вчера украинцев вакцинировали 920 мобильных бригад, а также в 2913 прививочных пунктах и 351 центре вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 7 609 049 человек, из них получил одну дозу 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 198 086 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 807 133 прививки.

Наибольшее количество прививок 11 октября сделали в Днепропетровской области – 13 116. За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Киеве – 1 886 110.

Меньше всего привились 11 октября жители Луганской области – 2192. За весь период кампании наименьший уровень вакцинации фиксируется в Волынской области – 107 868.