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В Украине 11 октября 123 тыс. человек привились от коронавируса

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Всего в Украине сделали 13,8 млн прививок от коронавируса
Всего в Украине сделали 13,8 млн прививок от коронавируса
Фото: depositphotos.com

За сутки 11 октября в Украине сделали 123 230 прививок от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится на специализированном портале Минздрава.

60 176 человек получили первую дозу, 63 054 – вторую.

Вчера украинцев вакцинировали 920 мобильных бригад, а также в 2913 прививочных пунктах и 351 центре вакцинации. 

С начала прививочной кампании привито 7 609 049 человек, из них получил одну дозу 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 198 086 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 807 133 прививки.

Наибольшее количество прививок 11 октября сделали в Днепропетровской области – 13 116. За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Киеве – 1 886 110.

Меньше всего привились 11 октября жители Луганской области – 2192. За весь период кампании наименьший уровень вакцинации фиксируется в Волынской области – 107 868.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Теги: Украина, вакцинация, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус
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