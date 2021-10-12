В Украине 11 октября 123 тыс. человек привились от коронавируса

60 176 человек получили первую дозу, 63 054 – вторую.
Вчера украинцев вакцинировали 920 мобильных бригад, а также в 2913 прививочных пунктах и 351 центре вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 609 049 человек, из них получил одну дозу 7 609 047 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы 6 198 086 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 807 133 прививки.
Наибольшее количество прививок 11 октября сделали в Днепропетровской области – 13 116. За весь период прививочной кампании больше всего прививок сделали в Киеве – 1 886 110.
Меньше всего привились 11 октября жители Луганской области – 2192. За весь период кампании наименьший уровень вакцинации фиксируется в Волынской области – 107 868.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.
По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.