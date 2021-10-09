За сутки 148 тыс. украинцев привились от коронавируса

Первую дозу вакцины получил 73 961 человек, а 74 774 украинца получили вторую дозу и завершили иммунизацию.
8 октября прививки делали 962 мобильные бригады, также работали 3153 прививочных пункта и 350 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 7 495 413 человек, из них получили одну дозу 7 495 411 человек, а полностью иммунизированы (получили две дозы) 6 083 379 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 13 578 790 прививок.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В отдельных случаях разрешена вакцинация детей от 12 лет.