Бустерная вакцинация разными COVID-вакцинами эффективная и безопасная – исследование

Бустерную вакцинацию начали проводить в Израиле, Германии, Бразилии, США, Великобритании и других странах Фото: EPA

В исследовании приняли участие 458 человек. Их прививали тремя вакцинами, зарегистрированными в США: Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Участников разделили на девять групп примерно по 50 добровольцев в каждой. Те, кто первоначально получил вакцину с двумя дозами Moderna или Pfizer, получили прививку Moderna, прививку Pfizer или прививку Johnson & Johnson в качестве бустерной вакцины через четыре – шесть месяцев после первичной иммунизации.

А люди, получившие одноразовую вакцину Johnson & Johnson, получали либо еще одну прививку Johnson & Johnson, либо Moderna или Pfizer. Затем исследователи измерили уровни антител у всех этих людей через две и четыре недели после повышения.

Исследователи обнаружили, что пациенты, которые получили первую прививку вакциной Johnson & Johnson, имели лучшую защиту от коронавируса, если получали бустерную прививку вакцинами Pfizer или Moderna, а не вакциной Johnson & Johnson.

Те, кто получил первые прививки вакцинами Pfizer или Moderna, выработали примерно одинаковый уровень защиты в ответ на вакцинацию любой из оставшихся трех вакцин.