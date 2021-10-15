В статистику неблагоприятных последствий вакцинации от COVID-19 вносят даже попадание украинцев в ДТП – Кузин

"Статистика негативных последствий вакцинации в Украине есть. Функционирует мощная система фармаконадзора. Каждое зафиксированное событие в течение 30 дней после прививки рассматривается как неблагоприятное после иммунизации событие. Даже если человек попал в ДТП", – сказал он.

Главный санврач страны отметил, что данные обо всех зарегистрированных неблагоприятных событиях, связанных с вакцинацией, являются открытыми и публикуются еженедельно на сайте Государственного экспертного центра Минздрава. Там есть информация "в разрезе возрастных групп и в разрезе той или иной вакцины".

"В Украине фармаконадзор был введен фактически с первой прививки. Пока не было зафиксировано аномальных или непредсказуемых событий, идущих вразрез с инструкцией к применению вакцин", – объяснил Кузин.

Согласно последнему отчету о неблагоприятных событиях после вакцинации, опубликованному 11 октября, все четыре вакцины, которые используются в стране, имеют схожий уровень НППИ.