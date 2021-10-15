Из-за COVID-19 школьные каникулы в Украине могут продлить на три-четыре недели – Кузин

"Обычно школьные каникулы продолжаются в течение двух недель, сейчас дискутируют о продлении этого срока на три-четыре недели", – сказал он.

Главный санврач Украины напомнил, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала перенести начало осенних каникул с 25 октября на 18-е, "поскольку суммарный вклад школьников и педагогов в эпидемический процесс – около 10–15%".

"За счет такого решения пытаются уменьшить нагрузку на систему здравоохранения в тех областях, где есть сверхнормативная нагрузка на больницы. Такое решение может стать действенным для противодействия пандемии", – объяснил Кузин.

В ряде регионов Украины уже приняли решение о начале каникул с 18 октября, сообщало "РБК-Украина". Это касается, в частности, Мелитополя, Харькова, Ивано-Франковска, Винницы, Кропивницкого, Черкасс. Во Львове с 18 октября ученики средней и старшей школы перейдут на дистанционное обучение, осенние каникулы начнутся с 25 октября.