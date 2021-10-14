"Все ищут какую-то сенсацию". Ляшко рассказал, почему в Харьковской области не вводят "красную" зону

Журналисты спросили, не связано ли это с выборами мэра Харькова, которые должны пройтии 31 октября. Глава Минздрава ответил, что "все ищут какую-то сенсацию".
"На время проведения заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мы получили письмо от облгосадминистрации, что ситуация пока не критическая. Открылись новые больницы, они справляются. Мы мониторим ситуацию", – сказал он.
Ляшко напомнил, что область пока в "оранжевой" зоне.
"Это означает, что местные власти могут вводить там определенные дополнительные ограничения. Со следующей недели они отпускают школы на каникулы, хотя планово они предусмотрены на 25 число. Держим руку на пульсе. Если область снова приблизится к индикатору 65% загруженности коек, то будем рассматривать на комиссии и принимать соответствующие решения", – заявил министр.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 59,9 тыс. пациентов.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
7 октября городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Харькова приняла решение перевести город с 10 октября в "оранжевую" зону эпидемической опасности. В больницах Харькова развернули более 1,5 тыс. коек для пациентов с коронавирусной инфекцией.