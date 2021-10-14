"Все ищут какую-то сенсацию". Ляшко рассказал, почему в Харьковской области не вводят "красную" зону

Журналисты спросили, не связано ли это с выборами мэра Харькова, которые должны пройтии 31 октября. Глава Минздрава ответил, что "все ищут какую-то сенсацию".

"На время проведения заседания государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций мы получили письмо от облгосадминистрации, что ситуация пока не критическая. Открылись новые больницы, они справляются. Мы мониторим ситуацию", – сказал он.

Ляшко напомнил, что область пока в "оранжевой" зоне.

"Это означает, что местные власти могут вводить там определенные дополнительные ограничения. Со следующей недели они отпускают школы на каникулы, хотя планово они предусмотрены на 25 число. Держим руку на пульсе. Если область снова приблизится к индикатору 65% загруженности коек, то будем рассматривать на комиссии и принимать соответствующие решения", – заявил министр.