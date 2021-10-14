В Украине 17 областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности – Минздрав

Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях. Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.

В частности, в Житомирской области три дня превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (25,5%, 26,2% и 28,0%) и уровень госпитализаций (77,3, 79 и 83,7).

В Запорожской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций (84,5, 90,3 и 95,1) и загруженность койкомест с кислородом (67,2%, 67,7% и 71,3%).

В Одесской области три дня превышен уровень госпитализаций (64,6, 69,9 и 71,4) и загруженность койкомест с кислородом (68,6%, 69,5% и 66,7%).

В Сумской области три дня превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (30,1%, 32,1% и 32,7%) и уровень госпитализаций (74,9, 78,8 и 81,3).

В целом по Украине три дня превышен уровень госпитализаций (60,5, 63,5 и 66,4).

Инфографика: moz.gov.ua

В норме во всех областях охват тестированием и динамика госпитализаций.

Херсонская область с 15 октября переходит в "красную" зону эпидемической опасности.