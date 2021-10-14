В Украине за сутки подтвердили почти 18,9 тыс. случаев COVID-19. Это самое большое количество с начала апреля

Это самое большое количество выявленных случаев с 9 апреля, когда было зафиксировано 19,7 тыс. инфицирований в сутки.

Среди заболевших за прошлые сутки – 1748 детей и 368 медиков.

Умерло 13 октября 412 человек, выздоровело 7630 пациентов, госпитализировано 4633 заболевших.

Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132), Житомирской (1107) и Сумской (1003) областях, сообщила пресс-служба Минздрава.

13 октября в Украине сделали 117 246 тестирований на коронавирус, из которых 63 319 методом ПЦР, 9657 методом ИФА, а также 44 270 экспресс-тестов на антиген.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 597 275 случаев COVID-19, умерло 59 935 человек, выздоровел 2 311 991 пациент.



