В Украине за сутки подтвердили почти 18,9 тыс. случаев COVID-19. Это самое большое количество с начала апреля

Это самое большое количество выявленных случаев с 9 апреля, когда было зафиксировано 19,7 тыс. инфицирований в сутки.
Среди заболевших за прошлые сутки – 1748 детей и 368 медиков.
Умерло 13 октября 412 человек, выздоровело 7630 пациентов, госпитализировано 4633 заболевших.
Больше 1 тыс. случаев за сутки подтвердили в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132), Житомирской (1107) и Сумской (1003) областях, сообщила пресс-служба Минздрава.
13 октября в Украине сделали 117 246 тестирований на коронавирус, из которых 63 319 методом ПЦР, 9657 методом ИФА, а также 44 270 экспресс-тестов на антиген.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 597 275 случаев COVID-19, умерло 59 935 человек, выздоровел 2 311 991 пациент.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.