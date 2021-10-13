В "Укрзалізниці" рассказали о новых правилах пассажирских перевозок на период карантина с 21 октября

Если пассажир садится в поезд в "желтой" зоне карантина, то для проезда достаточно будет получения одной дозы вакцины от COVID-19, отметили в "Укрзалізниці" Фото: uz.gov.ua

Отмечается, что 11 октября Кабмин утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина.

В частности, железнодорожные перевозки в дальнем сообщении в регионах с "желтым" и "красным" уровнями эпидопасности будут разрешены пассажирам при условии наличия у них:

билета на проезд;

документа, удостоверяющего личность;

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19;

или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19);

или отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующий 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Если пассажир садится в "желтой" зоне карантина, то для проезда достаточно будет получения одной дозы вакцины от COVID-19, если в "красной" – иммунизация должна быть полной, рассказал на брифинге, который транслировался в Facebook "Укрзалізниці", руководитель пассажирского направления компании Александр Перцовский.

В то же время для перевозок пассажиров в возрасте до 18 лет достаточно билета и документа, подтверждающего личность.

"Укрзалізниця" обеспечит контроль наличия указанных документов вместе с билетом и идентификационным документом на входе в вагон. В случае отсутствия вышеуказанных документов проводник или стюард имеет право не допустить пассажира к поездке. Возврат средств за приобретенные билеты в случае отказа от поездки осуществляется в соответствии с правилами перевозок пассажиров", – подчеркнул пресс-центр компании.