"Позволит предупредить заболеваемость". В Ивано-Франковске каникулы в школах начнутся на неделю раньше

Каникулы в Ивано-Франковске должны были начаться с 25 октября Фото: depositphotos.com

Он отметил, что по плану каникулы должны были начаться 25 октября, но сегодня на совещании их решили перенести.

"Детки отдохнут. Также это позволит предупредить заболеваемость как COVID-19, так и сезонными болезнями", – говорится в сообщении.