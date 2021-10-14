Ляшко рассказал, когда Минздрав будет рассматривать вакцинацию подростков от COVID-19 и введение бустерных доз

"Пока у нас количество людей, получивших первую и вторую дозы, не позволяет вырабатывать стратегии по поводу того, как усилить защиту этих вакцинированных. Наша цель – увеличить число привитых людей. Когда достигнем ее и будет более 50%, желательно 70% привитых, тогда будем рассматривать другие стратегии вакцинации подростков и по бустерной дозе", – сказал министр.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. Первую дозу вакцины получили 7,8 млн человек, а 6,3 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

По состоянию на 8 сентября Украина получила более 20 млн доз вакцин от коронавируса – почти 12,6 млн доз закуплены за счет госбюджета, более 4,3 млн поставлены в рамках глобальной инициативы COVAX, более 3,3 млн Украина получила в качестве гуманитарной помощи от стран ЕС.

Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" некоторые страны, в частности Израиль, Германия, Бразилия и США, начали вводить третью (бустерную) дозу вакцины своим гражданам.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призывал ввести мораторий на проведение ревакцинации от коронавирусной инфекции третьей дозой препаратов хотя бы до конца сентября, чтобы дать возможность вакцинировать как минимум 10% населения во всех странах.

Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и ВОЗ пришли к выводу, что третья доза вакцины от коронавируса не является обязательной для всего населения.

11 октября консультативная группа Всемирной организации здравоохранения рекомендовала вводить третью дозу вакцины от коронавируса людям с ослабленной иммунной системой.