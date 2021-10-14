В Украине в больницах для детей с COVID-19 находится более 600 пациентов – Минздрав

"Относительно заболеваемости детей: ситуация сильно отличается от области к области. На стационарном лечении в Украине находится 607 детей, это составляет 21% от того количества коек, которые были выделены для педиатрического направления. Это почти 2800 коек на национальном уровне", – сказал он.

Главный санврач Украины отметил, что из-за выявления коронавируса у педагогов или учеников закрывается "большое количество классов" в школах.

"В таком случае весь класс считается контактным и проходит условный карантин в пределах одного инкубационного периода. Все больше и больше таких классов по Украине и все больше учителей инфицируются или во время проезда на свои рабочие места, или дома", – объяснил Кузин.

Он подчеркнул, что школьные каникулы могут использоваться учителями для вакцинации от коронавирусной инфекции.