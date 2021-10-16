В "красную" зону эпидопасности попали еще четыре региона Украины

Он отметил, что заседание госкомиссии было внеочередным.

"Комиссия решила установить с 0.00 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Также применить [...] ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал Немчинов.

В Министерстве здравоохранения напомнили, какие ограничения действуют в "красной" зоне эпидопасности:

запрещена работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос;

запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.; запрещена работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ; запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров; запрещено проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей; запрещены работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок.

При этом в министерстве подчеркнули, что эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в регионах "красной" зоны не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил, отметили в министерстве.

В Минздраве добавили, что местные власти могут вводить дополнительные ограничения, а решение об отмене "красного" уровня будет принимать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и только в том случае, если эпидемическая ситуация в этих регионах улучшится.

С 21 октября, напомнили в Минздраве, вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.