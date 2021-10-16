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В "красную" зону эпидопасности попали еще четыре региона Украины

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"Красный" уровень в четырех областях начнет действовать 18 октября
"Красный" уровень в четырех областях начнет действовать 18 октября
Фото: ЕРА

15 октября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций внесла Запорожскую, Одесскую, Донецкую и Днепропетровскую области в зону "красного" уровня эпидемической опасности COVID-19. Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Он отметил, что заседание госкомиссии было внеочередным.

"Комиссия решила установить с 0.00 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Также применить [...] ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал Немчинов. 

В Министерстве здравоохранения напомнили, какие ограничения действуют в "красной" зоне эпидопасности:

  • запрещена работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос; 
  • запрещена работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.;
  • запрещена работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
  • запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • запрещено проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
  • запрещены работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемок. 

При этом в министерстве подчеркнули, что эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в регионах "красной" зоны не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил, отметили в министерстве. 

В Минздраве добавили, что местные власти могут вводить дополнительные ограничения, а решение об отмене "красного" уровня будет принимать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и только в том случае, если эпидемическая ситуация в этих регионах улучшится.

С 21 октября, напомнили в Минздраве, вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Контекст:

С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. Остальные регионы ранее соответствовали  "желтому" уровню.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.

Теги: Донецкая область, эпидемия, Днепропетровская область, Запорожская область, Одесская область, карантин, ограничения, инфекция, регионы, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, коронавирус
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