В "красную" зону эпидопасности попали еще четыре региона Украины

Он отметил, что заседание госкомиссии было внеочередным.
"Комиссия решила установить с 0.00 18 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Также применить [...] ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", – написал Немчинов.
В Министерстве здравоохранения напомнили, какие ограничения действуют в "красной" зоне эпидопасности:
При этом в министерстве подчеркнули, что эти ограничения не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.
Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в регионах "красной" зоны не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил, отметили в министерстве.
В Минздраве добавили, что местные власти могут вводить дополнительные ограничения, а решение об отмене "красного" уровня будет принимать Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, и только в том случае, если эпидемическая ситуация в этих регионах улучшится.
С 21 октября, напомнили в Минздраве, вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. Остальные регионы ранее соответствовали "желтому" уровню.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.