"Свободных мест нет". Украинские медики рассказали о реанимациях, переполненных больными COVID-19

Медики отмечают более тяжелое течение коронавирусной болезни по сравнению с предыдущими волнами пандемии Фото: depositphotos.com

Руководитель Харьковского областного клинического диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова сообщила, что свободных коек для пациентов с коронавирусом в больнице не осталось.

"На сегодняшний момент свободных мест нет. В первую очередь в реанимациях", – сказала она.

Харьковские медики отметили более тяжелое течение коронавирусной болезни по сравнению с предыдущими волнами пандемии.

"И тяжесть состояния серьезная, и течение болезни несколько ускорилось – от начала клинических проявлений до развития клинической картины проходит очень мало времени", – заявила Пирогова.

По ее данным, среди больных, попавших в реанимацию, привитых от коронавируса – меньшинство (от 6% до 10%).

В Винницкой центральной районной клинической больнице реанимация заполнена на 100%.

"Пациенты поступают в такой стадии, что их сразу необходимо класть в реанимацию. Основная масса поступающих – больные тяжелой и крайне тяжелой степени. Сейчас у нас 12 больных на аппаратном дыхании в СИПАП-режиме (режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. – "ГОРДОН"). Все они не были вакцинированы", – сообщил заведующий реанимационным отделением клиники Владимир Чеботарев.

В ЦРБ развернуто 180 коек для лечения пациентов с COVID-19, но количество больных постоянно увеличивается.

"Сейчас мы разворачиваем новые койки в других отделениях. Фактически у нас вся больница уже инфекционная", – добавил Чеботарев.

Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала, что из 185 коронавирусных коек занято 184, а реанимация заполнена на 100%. По ее словам, из 184 пациентов трое были вакцинированы: двое из них привиты двумя дозами вакцины, один – одной.

"Они переносят болезнь намного легче", – сообщила врач.

Кобевко уточнила, что областная больница является "последней базой" тяжелых пациентов.

"У нас есть обычные койки – без подведенного кислорода, но какой в них смысл? Кислородных точек не хватает, потому что очень много больных, а новые мы не можем развернуть", – сказала инфекционист.