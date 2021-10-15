"Свободных мест нет". Украинские медики рассказали о реанимациях, переполненных больными COVID-19

Руководитель Харьковского областного клинического диспансера радиационной защиты населения Ирина Пирогова сообщила, что свободных коек для пациентов с коронавирусом в больнице не осталось.
"На сегодняшний момент свободных мест нет. В первую очередь в реанимациях", – сказала она.
Харьковские медики отметили более тяжелое течение коронавирусной болезни по сравнению с предыдущими волнами пандемии.
"И тяжесть состояния серьезная, и течение болезни несколько ускорилось – от начала клинических проявлений до развития клинической картины проходит очень мало времени", – заявила Пирогова.
По ее данным, среди больных, попавших в реанимацию, привитых от коронавируса – меньшинство (от 6% до 10%).
В Винницкой центральной районной клинической больнице реанимация заполнена на 100%.
"Пациенты поступают в такой стадии, что их сразу необходимо класть в реанимацию. Основная масса поступающих – больные тяжелой и крайне тяжелой степени. Сейчас у нас 12 больных на аппаратном дыхании в СИПАП-режиме (режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. – "ГОРДОН"). Все они не были вакцинированы", – сообщил заведующий реанимационным отделением клиники Владимир Чеботарев.
В ЦРБ развернуто 180 коек для лечения пациентов с COVID-19, но количество больных постоянно увеличивается.
"Сейчас мы разворачиваем новые койки в других отделениях. Фактически у нас вся больница уже инфекционная", – добавил Чеботарев.
Врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко рассказала, что из 185 коронавирусных коек занято 184, а реанимация заполнена на 100%. По ее словам, из 184 пациентов трое были вакцинированы: двое из них привиты двумя дозами вакцины, один – одной.
"Они переносят болезнь намного легче", – сообщила врач.
Кобевко уточнила, что областная больница является "последней базой" тяжелых пациентов.
"У нас есть обычные койки – без подведенного кислорода, но какой в них смысл? Кислородных точек не хватает, потому что очень много больных, а новые мы не можем развернуть", – сказала инфекционист.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.