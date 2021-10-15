Полиция будет проводить рейды в общественных местах для контроля соблюдения карантина

Полиция будут вести разъяснительную работу среди перевозчиков по поводу новых ограничений Фото: depositphotos.com

"Мы продолжим работу совместных рейдовых групп сотрудников Госпродпотребслужбы и полиции по проверке заведений общественного питания, развлекательных центров, торговых центров и магазинов. К сожалению, дисциплина формируется не только призывами, но и четким контролем", – заявила Магалецкая.

Глава Нацполиции Игорь Клименко добавил, что правоохранители будут вести разъяснительную работу среди перевозчиков по поводу новых ограничений для межрегиональных пассажирских перевозок – об обязательном наличии COVID-сертфииката или негативного теста на коронавирус.

Для контроля за соблюдением карантина полицейским выдали планшеты, считывающие QR-коды с международных и внутренних сертификатов о вакцинации.

Главный санврач страны Игорь Кузин отметил, что сейчас в Украине тяжелая ситуация с коронавирусом, так как в каждой области уже обнаружен штамм "Дельта".