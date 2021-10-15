Херсонская область перешла в "красную" зону, 17 областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности

Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Херсонская область с сегодняшнего дня находится в "красной" зоне. Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.
В частности, в Запорожской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций (90,3, 95,1, 98,9) и загруженность койко-мест с кислородом (67,7%, 71,3% и 72,6%).
В Одесской области три дня превышен уровень госпитализаций (69,9, 71,4 и 75,5) и загруженность койко-мест с кислородом (69,5%, 66,7% и 66,3%).
В Сумской области три дня превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (32,1%, 32,7% и 31,3%) и уровень госпитализаций (78,8, 81,3 и 89,4).
В Украине три дня превышен уровень госпитализаций (63,5, 66,4 и 70,1).
В норме во всех областях охват тестированием и динамика госпитализаций.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
С начала эпидемии в Украине подтвердили почти 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло более 60 тыс. пациентов.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были непривиты.