Херсонская область перешла в "красную" зону, 17 областей соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности

Речь идет о Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Херсонская область с сегодняшнего дня находится в "красной" зоне. Остальные регионы соответствуют "желтому" уровню.

В частности, в Запорожской области три дня подряд превышен уровень госпитализаций (90,3, 95,1, 98,9) и загруженность койко-мест с кислородом (67,7%, 71,3% и 72,6%).

В Одесской области три дня превышен уровень госпитализаций (69,9, 71,4 и 75,5) и загруженность койко-мест с кислородом (69,5%, 66,7% и 66,3%).

В Сумской области три дня превышен коэффициент выявления случаев COVID-19 (32,1%, 32,7% и 31,3%) и уровень госпитализаций (78,8, 81,3 и 89,4).

В Украине три дня превышен уровень госпитализаций (63,5, 66,4 и 70,1).

Инфографика: moz.gov.ua

В норме во всех областях охват тестированием и динамика госпитализаций.