Какие справки нужны для поездок между областями Украины общественным транспортом. Инфографика

В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, какие документы понадобятся гражданам для пользования межрегиональным транспортом в областях с "желтым" и "красным" уровнем эпидемической опасности. Информация об этом опубликована 14 октября на странице Минздрава в Facebook.
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