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Какие справки нужны для поездок между областями Украины общественным транспортом. Инфографика

 
| Вчера 12.38 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Министерстве здравоохранения Украины сообщили, какие документы понадобятся гражданам для пользования межрегиональным транспортом в областях с "желтым" и "красным" уровнем эпидемической опасности. Информация об этом опубликована 14 октября на странице Минздрава в Facebook.
Теги: транспорт, Украина, эпидемия, вакцинация, карантин, перевозки, Минздрав, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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