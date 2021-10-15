В Офисе президента Украины назвали основной критерий для ужесточения карантинных ограничений

"Ключевой критерий, по которому вводят карантинные ограничения в стране, – это не суточный прирост больных и их общее количество, а количество занятых мест с кислородом в больницах. Только 3% больных COVID-19 вакцинированы. Логика очень простая: вакцинируетесь и не болеете. Если болеете, то в легкой форме и не занимаете койки с кислородом", – сообщил пресс-секретарь Зеленского.

По его словам, государство делает все возможное для успешной вакцинации. Сейчас основное внимание уделяют нарушителям, которые подделывают сертификаты и ПЦР-тесты, добавил Никифоров.

"Над этим усиленно работают правоохранительные органы", – заключил он.