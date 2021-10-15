Как Фонд Рината Ахметова помогает экстренной медицине Украины

Это самая крупная, системная и масштабная частная инициатива, направленная на помощь государственным медучреждениям в борьбе с новым заболеванием. В кратчайшие сроки опорные больницы по всей стране получили 207 аппаратов ИВЛ, более 300 тысяч экспресс-тестов, более 200 тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов, 155 кислородных концентраторов. Всего помощь Фонда получили свыше 500 медучреждений по всей стране. Масштабы помощи беспрецедентны, а проект "Борьба с COVID-19 в Украине" повысил уровень качества оказания медуслуг в стране.

Фото: akhmetovfoundation.org

"Вклад Фонда в развитие медицины Украины весомый. Осуществлена очень большая благотворительная помощь, даже если говорить только о нашей больнице, нашей области. Если говорить о деятельности Фонда в рамках всей Украины, это очень большие масштабы, которые даже трудно представить. Очень большая благодарность Фонду от нас, и мы надеемся на дальнейшее сотрудничество", – сказала врач-анестезиолог Ивано-Франковской детской клинической больницы Надежда Фокшанская.

В рамках проекта Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провели три онлайн-конференции. Ведущие врачи-анестезиологи и персонал отделений интенсивной терапии региональных опорных государственных больниц смогли поделиться опытом лечения COVID-19 и нюансами работы с последними моделями ИВЛ, поступившими в государственные клиники. В онлайн-обучении от Фонда приняли участие более 3000 украинских медиков. Также совместно с Министерством цифровой трансформации, Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины создан сериал "COVID-19: что нужно знать о работе аппаратов искусственной вентиляции легких". Он помогал медикам очень быстро освоить современные аппараты искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в 2019 году медики получили 200 суперсовременных автомобилей скорой помощи от Фонда Рината Ахметова.

Фото: akhmetovfoundation.org

"По личному решению учредителя Фонда в течение полугода был реализован беспрецедентный для страны проект "200 скорых для Украины". Государственные учреждения здравоохранения во всех регионах страны получили 114 "реанимаций на колесах", 22 неонатальные "скорые" для спасения жизни новорожденных, 64 уникальных медицинских внедорожника для работы в самых отдаленных населенных пунктах. Проект повысил качество экстренной медицины в Украине, поднял ее на новый уровень", – рассказала главный директор программ Фонда Ирина Блажан.

По словам медиков, новые "скорые" позволяют им работать более оперативно. Ведь в салоне есть аппарат кислородного обеспечения, дефибриллятор, удобные носилки и многое другое, от чего зависит спасение жизней.

"Большое спасибо Ринату Ахметову за полученный автомобиль. Он действительно стал незаменимым, особенно в нынешнее время. Врачи доезжают даже в самые отдаленные хутора, где и дорог нет", – рассказала главный врач Звенигородского центра первичной медицинской помощи Галина Радега.