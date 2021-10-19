Украина в состоянии делать 250–350 тыс. COVID-прививок в день – Киевская школа экономики

"С нынешними ресурсами Украина способна делать 250–350 тыс. прививок за сутки, то есть в два раза больше, чем Украина до этого демонстрировала. На это есть уже конкретные примеры – это Херсонская, Днепропетровская и другие регионы", – сказал он.
Ганиченко также напомнил, что 18 октября в Украине привилось от коронавируса рекордное количество граждан – 193 тыс. Всего хотя бы одну прививку получили 8 млн украинцев.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).
Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.
По состоянию на 18 сентября Украина получила более 24,7 млн доз вакцин от коронавируса – 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Moderna (Spikevax).
Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине не были привиты.