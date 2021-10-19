Украина в состоянии делать 250–350 тыс. COVID-прививок в день – Киевская школа экономики

"С нынешними ресурсами Украина способна делать 250–350 тыс. прививок за сутки, то есть в два раза больше, чем Украина до этого демонстрировала. На это есть уже конкретные примеры – это Херсонская, Днепропетровская и другие регионы", – сказал он.

Ганиченко также напомнил, что 18 октября в Украине привилось от коронавируса рекордное количество граждан – 193 тыс. Всего хотя бы одну прививку получили 8 млн украинцев.