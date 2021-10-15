Главный санврач Украины ответил на вопрос о доплатах за прививки от коронавируса

"На сегодняшний день вопрос доплаты за прививки не рассматривается. Мировой опыт показывает, что страны вводили доплаты в конце прививочной кампании, когда у них оставалось 20–30% непривитого населения и нужно было убедить людей, которые не приняли финального решения", – сказал он.

Кузин подчеркнул, что Украина "находится на пике вакцинальной кампании, поэтому пока рано вводить мотивационные мероприятия в виде доплат".

По данным главного санврача Украины, уровень вакцинации среди пенсионеров остается невысоким.

"63% медиков полностью иммунизированы, 51% педагогов также получили две дозы препарата. И только 18% полностью привитых – среди людей в возрасте 60 лет и старше", – объяснил Кузин.