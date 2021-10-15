В Зимбабве религиозные лидеры убеждают людей в том, что вакцинация от COVID-19 – это не акт сатанизма

В ЮНИСЕФ отметили, что около 2,5 млн зимбабвийцев являются прихожанами Апостольской церкви (пятидесятниками). В стране проживает около 15 млн человек. Последователи этой церкви весьма скептически относятся к прививкам от COVID-19, они верят в спасение молитвой и святой водой. Однако они признали мыло и маски защитой от коронавируса, пишет агентство.
Один из проповедников по имени Кудзанайи Мудзоки сказал, что приложил немало усилий, чтобы заставить верующих просто послушать о вакцинах. Обычно они убегают или прячутся в кустах, отметил он.
В Зимбабве полностью вакцинированы 15% населения, этот показатель больше, чем во многих других африканских странах, но страна значительно отстает от уровня США и Европы, сообщило Associated Press.
Среди религиозных людей есть те, кто хочет вакцинироваться, но они боятся осуждения соратников и лидеров общин.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным минздрава Зимбабве, по состоянию на 5 октября 2021 года в стране зарегистрировали более 131 тыс. больных COVID-19, из них 124 тыс. выздоровели, а 4,6 тыс. умерли. Первую дозу вакцины против коронавируса в стране получили 3,1 млн человек, а 2,3 млн завершили вакцинацию.