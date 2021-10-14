Президент Латвии получил положительный результат теста на COVID-19

Результат экспресс-теста Левитс получил по возвращению из Швеции 13 октября. Сегодня он намерен сдать ПЦР-тест.

Из-за результата теста Левитс отменил встречу с новым президентом Эстонии Аларом Карисом. Портал отметил, что Левитс лично позвонил эстонскому президенту. Кариса в Латвии примет глава Сейма Инара Мурниеце.

Delfi отмечает, что весной 2021 года Левист публично привился вакциной от коронавируса AstraZeneca.