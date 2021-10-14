В России установлены сразу два коронавирусных рекорда, минздрав призвал медиков вернуться с пенсий на работу

Больше всего инфицированных коронавирусом умирает в Москве Фото: ЕРА

РБК отмечает, что это новый рекорд и смертности за сутки, и числа новых случаев COVID-19 за 24 часа.

Максимальное число умерших фиксируется в РФ третьи сутки подряд. В частности, 12 октября скончалось 984 человека.

В среду больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировано в Москве (72) и Санкт-Петербурге (67).

Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 220 315 россиян.

Рекорд суточного прироста в России обновили спустя почти 10 месяцев, отмечает ВВС. Телекомпания напоминает, что 24 декабря 2020 года инфекцию подтвердили у 29 935 россиян.

Всего с начала эпидемии в России зафиксировано 7,89 млн инфицирований коронавирусом.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 955 тыс. человек.

В статистику по стране в РФ включают показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.

Из-за ситуации с COVID-19 минздрав России обратился к ушедшим на пенсию медработникам и врачам и попросил их снова выйти на работу, сообщает "Радио Свобода". Министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил, что это вызвано высочайшей нагрузкой на медицинскую систему.