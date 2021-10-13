В России зафиксирован новый рекорд смертности за сутки среди пациентов с COVID-19

Число инфицирований коронавирусом в России приближается к 8 млн Фото: ЕРА

РБК отмечает, что это новый рекорд смертности за сутки, и он устанавливается второй день подряд. 11 октября в РФ скончалось 973 пациента. Более 900 жертв за 24 часа в стране умирает восемь дней подряд.

Во вторник больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировано в Москве (72) и Санкт-Петербурге (65).

Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 219 329 россиян.

Новых случаев коронавирусной инфекции в России 12 октября подтверждено 28 717, за все время – 7,86 млн.

По официальной информации, активно COVID-19 болеет 945,6 тыс. человек.

В статистику по стране минздрав РФ включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.