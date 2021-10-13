В России зафиксирован новый рекорд смертности за сутки среди пациентов с COVID-19

РБК отмечает, что это новый рекорд смертности за сутки, и он устанавливается второй день подряд. 11 октября в РФ скончалось 973 пациента. Более 900 жертв за 24 часа в стране умирает восемь дней подряд.
Во вторник больше всего смертей среди инфицированных зарегистрировано в Москве (72) и Санкт-Петербурге (65).
Всего с начала эпидемии умерло от этой болезни 219 329 россиян.
Новых случаев коронавирусной инфекции в России 12 октября подтверждено 28 717, за все время – 7,86 млн.
По официальной информации, активно COVID-19 болеет 945,6 тыс. человек.
В статистику по стране минздрав РФ включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
Россия, согласно данным ВОЗ, находится на пятом месте в мире по количеству случаев COVID-19. Больше только в США, Индии, Бразилии и Великобритании.