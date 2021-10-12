"В больнице под кислородом не лежу". Врио главы Харьковской ОГА Скакун заболел COVID-19

"Сегодня услышал, что у меня "тяжелая форма COVID". Чтобы подобная информация не распространялась, сообщаю. У меня действительно COVID. Самочувствие нормальное. В больнице под кислородом не лежу. Лечусь по рекомендациям семейного врача", – написал Скакун.

По его словам, он находится на больничном, но "контролирует работу ОГА" отдаленно "благодаря диджитализации".

На время больничного Скакуна обязанности главы ОГА официально будет исполнять его заместитель Михаил Черняк.