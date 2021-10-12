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"В больнице под кислородом не лежу". Врио главы Харьковской ОГА Скакун заболел COVID-19

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Скакун сообщил, что контролирует работу Харьковской ОГА отдаленно
Скакун сообщил, что контролирует работу Харьковской ОГА отдаленно
Фото: Олександр Скакун / Facebook

Временно исполняющий обязанности главы Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Александр Скакун заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook 12 октября.

"Сегодня услышал, что у меня "тяжелая форма COVID". Чтобы подобная информация не распространялась, сообщаю. У меня действительно COVID. Самочувствие нормальное. В больнице под кислородом не лежу. Лечусь по рекомендациям семейного врача", – написал Скакун.

По его словам, он находится на больничном, но "контролирует работу ОГА" отдаленно "благодаря диджитализации".

На время больничного Скакуна обязанности главы ОГА официально будет исполнять его заместитель Михаил Черняк.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=124192166661101&id=100072109537329

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленским 11 августа уволил Айну Тимчук с должности председателя Харьковской ОГА. Следующим указом глава государства временно возложил исполнение обязанностей главы ОГА на заместителя Тимчук, экс-сотрудника СБУ Скакуна. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился.

В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

С начала эпидемии в Украине подтвердили более 2,56 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 59 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек.

За минувшие сутки в стране подтвердили 11 996 новых случаев коронавирусной инфекции, больше всего – в Харьковской области (1502).

11 октября в Украине умерло 352 больных COVID-19 – самый большой показатель с 12 мая, когда умерло 356 человек.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, 15 регионов Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности. Среди них – Харьковская область. Так, в регионе три дня превышен уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (86,7, 86,3, 85,9), а также 11 октября была превышена загруженность коек с кислородом (66,5%).

7 октября Госкомиссия по вопросам ЧС обязала ОГА ужесточить карантин в Харьковской области.

Теги: Украина, эпидемия, Харьковская область, Харьковская ОГА, болезнь, облгосадминистрация, инфекция, диджитализация, больничные, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Александр Скакун
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