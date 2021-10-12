В России новый рекорд смертности от COVID-19. В РФ седьмые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев

Россия пятая в мире по числу смертей от коронавирусной инфекции Фото: EPA

В стране седьмые сутки подряд фиксируют свыше 900 летальных случаев – 10 октября умерло 957 пациентов с COVID-19, 9 октября – 962, 8 октября – 968, 7 октября – 936, 6 октября – 924, 5 октября – 929.

Больше всего россиян скончалось в понедельник в Москве (70) и Санкт-Петербурге (62). Столица РФ лидирует и по общему числу смертей от коронавируса – более 29,8 тыс.

С начала эпидемии число смертей среди пациентов с COVID-19 достигло в РФ 218 345.

11 октября в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавирусной инфекции, всего за время пандемии – около 7,83 млн.

В статистику по стране минздрав РФ включает показатели с оккупированного украинского полуострова Крым.