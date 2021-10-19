С начала эпидемии в Украину поставили более 24,7 млн доз вакцин от COVID-19, использованы около 12,3 млн доз – Минздрав

Украина получила 4,9 млн доз вакцины AstraZeneca разных производителей, 10,4 млн доз вакцины CoronaVac (Sinovac Biotech), 7,4 млн доз Comirnaty (Pfizer/BioNTech) и 2 млн доз препарата Moderna (Spikevax).

Украина использовала около 12,3 млн доз.

В стране осталось 6,4 млн доз вакцины CoronaVac, 1,6 млн доз вакцины Comirnaty и 2,4 млн доз препаратов от AstraZeneca. Вакцину Spikevax использовали полностью.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делали вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 18 октября в Украине почти 8 млн человек получили одну дозу вакцины, а почти 6,5 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.

Согласно данным исследования Центров по контролю заболеваний США, вакцинация от коронавируса значительно снижает риск заражения или смерти от COVID-19, даже в условиях вспышки штамма "Дельта": у непривитых людей риск заражения COVID-19 в шесть раз выше, а риск смерти от коронавируса – в 11 раз выше, чем у вакцинированных.