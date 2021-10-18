В Украине 17 октября сделали почти 56 тыс. COVID-прививок

Меньше всего 17 октября прививок получили жители Сумской области – 816 Фото: EPA

За прошедшие сутки 33 680 украинцев получили первую дозу вакцины, а 22 297 – вторую дозу и завершили вакцинацию.

С начала кампании в Украине сделали 14 446 255 прививок. 7 956 093 человека получили минимум одну дозу вакцины, а 6 490 162 человека получили две дозы и завершили иммунизацию.

Наибольшее количество прививок 17 октября сделали в Одесской области – 9263, а за весь период прививочной кампании – в Киеве (1,9 млн).

Меньше всего вчера прививок получили жители Сумской области – 816. За все время кампании самый низкий уровень вакцинации в Луганской области – 255 тыс. прививок.