"Ждут по два часа". В Днепре и Одессе после попадания в "красную" зону образовались большие очереди на вакцинацию от COVID-19

В культурно-деловом центре "Менора", по данным портала, пациенты ожидают вакцинации около двух часов.

"Большой ажиотаж наблюдается практически во всех пунктах вакцинации в городе", – говорится в материале.

UA.TV уточняет, что с утра в "Меноре" вакцинации ожидали около 500 человек. Сайт отметил, что 18 октября в этом центре должны были вакцинировать 6 тыс. человек, что в 10 раз больше, чем 16 октября.

Мэр Днепра Борис Филатов также отметил, что жители города начали активно вакцинироваться, когда Днепр попал в "красную" зону.

"Мы агитировали, убеждали, упрашивали, стимулировали и пугали. Мэр лично вакцинировался одним из первых в прямом эфире. Еще [вакциной] Covishield. Раздавали билеты в кино и бесплатный проезд в общественном транспорте, угрожали увольнением и карами небесными. Открывали дополнительные центры вакцинации. Нам удалось сделать почти полмиллиона прививок, что в целом гораздо лучше, чем по всей стране. Мы разве что не стояли на голове. Все тщетно. Но ровно в ту минуту, как Днепр заехал в "красную" зону, наши дорогие и любимые земляки выстроились в огромные очереди на вакцинацию. Теперь там Армагеддон. Хотя вчера еще было пусто", – написал он в Facebook.

Также 16-го и 17 октября большие очереди образовались в центрах вакцинации в Одессе, сообщил портал Vgorode. Самые масштабные очереди заметили в Fontan Sky на улице Среднефонтанской, где пациенты ожидали вакцинации по несколько часов.

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