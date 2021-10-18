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"Ждут по два часа". В Днепре и Одессе после попадания в "красную" зону образовались большие очереди на вакцинацию от COVID-19

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Жители Днепра ожидают прививки по несколько часов, сообщают местные СМИ
Жители Днепра ожидают прививки по несколько часов, сообщают местные СМИ
Фото: dp.informator.ua

В Днепре после попадания региона в "красную" зону эпидемической опасности образовались большие очереди из желающих вакцинироваться от коронавируса. Об этом пишет местное издание "Depo.Днепр" 18 октября.

В культурно-деловом центре "Менора", по данным портала, пациенты ожидают вакцинации около двух часов.

"Большой ажиотаж наблюдается практически во всех пунктах вакцинации в городе", – говорится в материале.

UA.TV уточняет, что с утра в "Меноре" вакцинации ожидали около 500 человек. Сайт отметил, что 18 октября в этом центре должны были вакцинировать 6 тыс. человек, что в 10 раз больше, чем 16 октября.

Мэр Днепра Борис Филатов также отметил, что жители города начали активно вакцинироваться, когда Днепр попал в "красную" зону.

"Мы агитировали, убеждали, упрашивали, стимулировали и пугали. Мэр лично вакцинировался одним из первых в прямом эфире. Еще [вакциной] Covishield. Раздавали билеты в кино и бесплатный проезд в общественном транспорте, угрожали увольнением и карами небесными. Открывали дополнительные центры вакцинации. Нам удалось сделать почти полмиллиона прививок, что в целом гораздо лучше, чем по всей стране. Мы разве что не стояли на голове. Все тщетно. Но ровно в ту минуту, как Днепр заехал в "красную" зону, наши дорогие и любимые земляки выстроились в огромные очереди на вакцинацию. Теперь там Армагеддон. Хотя вчера еще было пусто", – написал он в Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4451110881637441&id=100002157183088

Также 16-го и 17 октября большие очереди образовались в центрах вакцинации в Одессе, сообщил портал VgorodeСамые масштабные очереди заметили в Fontan Sky на улице Среднефонтанской, где пациенты ожидали вакцинации по несколько часов.

ВИДЕО
Видео: Vgorode Odessa / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения "красной" зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат. Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, Днепр, вакцинация, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, локдаун
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