Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября – Шкарлет

Больше всего школ, в которых начались каникулы, в Харьковской области, отметили в Минобразования Фото: depositphotos.com

"Как вы знаете, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине Минобразования рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. На сегодня каникулы начались в 5125 учреждениях общего среднего образования Украины – это 35,5% от их общего количества", – написал Шкарлет.

Больше всего школ, в которых начались каникулы, в Харьковской (99% от общего количества), Сумской (94,3%), Киевской (77%), Донецкой (71,1%) и Запорожской (65,4%) областях.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал 12 октября, что Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила Минобразования разослать письмо в учебные заведения о переносе начала осенних каникул с 25 октября на 18 октября.

"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендуем продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", – уточнял министр.

По словам Ляшко, "обычно каникулы или приостановка учебного процесса приводят к снижению заболеваемости как минимум на 15% уже через пять дней после принятия этого решения".