Более трети украинских школ находятся на каникулах с 18 октября – Шкарлет

"Как вы знаете, из-за стремительного роста количества новых случаев COVID-19 по всей Украине Минобразования рекомендовало учреждениям общего среднего образования объявить каникулы с 18 октября. На сегодня каникулы начались в 5125 учреждениях общего среднего образования Украины – это 35,5% от их общего количества", – написал Шкарлет.
Больше всего школ, в которых начались каникулы, в Харьковской (99% от общего количества), Сумской (94,3%), Киевской (77%), Донецкой (71,1%) и Запорожской (65,4%) областях.
Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко сообщал 12 октября, что Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций предложила Минобразования разослать письмо в учебные заведения о переносе начала осенних каникул с 25 октября на 18 октября.
"Мы сейчас говорим о том, чтобы приблизить каникулы, а в дальнейшем будем смотреть в зависимости от эпидситуации. Или рекомендуем продлить, если будет положительная динамика, или будем принимать другие решения", – уточнял министр.
По словам Ляшко, "обычно каникулы или приостановка учебного процесса приводят к снижению заболеваемости как минимум на 15% уже через пять дней после принятия этого решения".
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
По состоянию на 18 октября в Украине подтвердили 2,6 млн случаев COVID-19, 17 октября заболели 9524 человека.
С 23 сентября в Украине был введен "желтый" уровень эпидемической опасности по всей территории страны.
С 15 октября в "красную" зону карантина перешла Херсонская область. Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила установить с 18 октября "красный" уровень эпидопасности распространения COVID-19 на территории еще четырех регионов – Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Согласно постановлению Кабмина, в случае выхода региона из "зеленой" зоны эпидемической опасности должны быть вакцинированы более 80% педагогов, чтобы образовательное учреждение продолжило работу.
22 сентября Ляшко сообщал, что министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.
Шкарлет сообщил 18 октября, что 86% педагогов Украины уже получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19, две – 56% (358 390 учителей).